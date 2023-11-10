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Football.ua розповідає про шанси гравців перемогти в голеадорських перегонах.

Сезон в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії вже в повному розпалі, тому найкращі голеодори змагаються за трофей Пичичи.

На старті сезону несподівано багато назабивав Джуд Беллінгем — на його рахунку вже 10 голів, слідом йдуть Альваро Мората, Жерар Морено та Антуан Грізманн з сімома м'ячами, а далі Артем Довбик очолює групу авторів шести голів. Разом з українцем однаковий показник забитих м'ячів мають Анте Будімір, Борха Майораль, Мікель Оярсабаль та Александр Серлот.

Хто зможе зберегти голеадорський темп та опиниться на вершині бомбардирського змагання за підсумком сезону?

Найвищими вважаються шанси нападника Барселони Роберта Левандовські, в якого поки ще лише п'ять голів. На нього пропонується показник 2,5. Водночас на поточного лідера перегонів Джуда Беллінгема можна поставити з трохи більшим показником — 2,6.

Шанси на перемогу Альваро Морати та Антуана Грізманна також доволі високі. На іспанця пропонується коефіцієнт 11, а на француза — 10. Також доволі високо котируються нападники Реала Вінісіус (наразі 2 голи), Хоселу (5) та Родріго (1). На їх перемогу показники складають 21, 26 та 34 відповідно.

Найбільше українських фанатів звичайно цікавлять шанси Артема Довбика. Так от, на нашого форварда пропонують коефіцієнт 67. Віримо в Артема?

Пропонуємо вам проголосувати за того, хто на вашу думку посяде перше місце в бомбардирських перегонах:

Пишіть в коментарі скільки на вашу думку заб'є найкращий бомбардир Ла Ліги в цьому сезоні.