Football.ua вивчив букмекерські котирування на переможців чемпіонату Європи.
Шешко, Облак і Мудрик, Getty Images
25 листопада 2023, 11:31
Чемпіонат Європи 2024 року пройде вже наступного літа на полях Німеччини. На турнір вже відібралися 21 команда.
За останні три путівки на турнір змагатимуться ще 12 команд, серед яких і національна збірна України.
Експерти вважають саме команду Сергія Реброва головним фаворитом в сітці плей-офф за шляхом А, а тренери суперників вже говорять, що не задоволені жеребкуванням.
Більше того, букмекери навіть дають більші шанси на перемогу збірній України на Євро-2024, аніж декільком командам, які вже вийшли на цей турнір. Мова йде про Словенію, Словаччину та Албанію. Так, коефіцієнти на Україну та на ці команди дуже великі і приблизно в одному діапазоні, але все ж в наших хлопців вірять більше.
Якщо зібрати дані з декількох різних букмекерських контор і взяти середнє арифметичне всіх коефіцієнтів, то для України цей показник буде дорівнювати 215,8.
Цікаво, що у поляків, які так само як і ми ще гратимуть в плей-офф, коефіцієнт ще нижчий — 200,8.
Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи вийде Україна на Євро-2024? А якщо вийде, то до якої стадії дійде в підсумку.