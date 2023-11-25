Рейтинг букмекерів

Football.ua вивчив букмекерські котирування на переможців чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи 2024 року пройде вже наступного літа на полях Німеччини. На турнір вже відібралися 21 команда.

За останні три путівки на турнір змагатимуться ще 12 команд, серед яких і національна збірна України.

Експерти вважають саме команду Сергія Реброва головним фаворитом в сітці плей-офф за шляхом А, а тренери суперників вже говорять, що не задоволені жеребкуванням.

Більше того, букмекери навіть дають більші шанси на перемогу збірній України на Євро-2024, аніж декільком командам, які вже вийшли на цей турнір. Мова йде про Словенію, Словаччину та Албанію. Так, коефіцієнти на Україну та на ці команди дуже великі і приблизно в одному діапазоні, але все ж в наших хлопців вірять більше.

Якщо зібрати дані з декількох різних букмекерських контор і взяти середнє арифметичне всіх коефіцієнтів, то для України цей показник буде дорівнювати 215,8.

Цікаво, що у поляків, які так само як і ми ще гратимуть в плей-офф, коефіцієнт ще нижчий — 200,8.

Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи вийде Україна на Євро-2024? А якщо вийде, то до якої стадії дійде в підсумку.