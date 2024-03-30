Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 30-му турі чемпіонату Італії між собою зіграють неаполітанський Наполі та бергамаська Аталанта.

За версією букмекерів, Наполі — фаворит зустрічі. На перемогу команди Франческо Кальцони дається коефіцієнт — 2.27. Успіх підопічних Джан П’єро Гасперіні оцінюється в 3.25.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.65 разів.

Тож на що ставити?

Обидві команди сміливо грають на атаку останнім часом, тож можна очікувати від них великої кількості голів (ТБ 3.0). Коефіцієнт на так ставку складає 2.40.

Цілком можливо, що за таких умов ставка "обидві заб’ють" зайде дуже легко. Вона не така ризикована, показник — 1.68.

Підсумовуємо ставкою "Результативність першого тайму вище за другий", коефіцієнт — 2.04.

Початок матчу — сьогодні о 13:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.