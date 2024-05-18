Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Евертон - Арсенал, Getty Images
18 травня 2024, 17:12
У рамках тридцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Арсенал прийматиме Евертон.
За версією букмекерів, лондонці є явними фаворитами зустрічі: перемога господарів поля оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога гостей — 17.50. На нічийний результат пропонується показник 7.80.
У першому колі колектив Мікеля Артети здобув мінімальну виїзну перемогу над мерсисайдцями (1:0).
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Тотал трьох варіантів", що оцінюється коефіцієнтом 1.91.
Також можна розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3" із показником 2.17.
На "Арсенал переможе в 2 м'ячі" пропонується коефіцієнт 3.95.
Матч Арсенал — Евертон відбудеться у неділю, 19 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 18:00.