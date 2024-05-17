Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Манчестер Сіті прийматиме Вест Гем Юнайтед.

За версією букмекерів, підопічні Хосепа Гвардіоли є явними фаворитами поєдинку: звитяга "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.13, тоді як перемога гостей — 28.0. На нічийний результат пропонується показник 11.0.

У першому колі МС здобув виїзну перемогу з рахунком 3:1.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Перемога Манчестер Сіті та тотал менше 4.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.12.

Також можна розглянути сценарій "Манчестер Сіті переможе в 2 м'ячі" з показником 4.50.

На варіант "Манчестер Сіті виграє всуху" пропонується коефіцієнт 1.92.

Матч Манчестер Сіті — Вест Гем Юнайтед відбудеться у неділю, 19 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 18:00 за київським часом.