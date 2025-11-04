Ліга чемпіонів

Легендарний захисник Ліверпуля поділився думками перед матчем на Енфілді між його рідним клубом і Реалом.

Джеймі Каррагер — справжня ікона Ліверпуля. Він — другий за кількістю матчів в історії клубу: 737. Каррагер — людина, без якої неможливо уявити сучасний Ліверпуль. Він провів у клубі 17 років — з 1996 по 2013-й. Завжди був вірний одному кольору.

"Після перемоги в Лізі чемпіонів найбільше досягнення для мене — бути one club man. Щойно я почав грати за Ліверпуль, зрозумів, що хочу залишитися тут назавжди. Мені подобається, коли люди запитують: “За який клуб ти грав?” — а я можу відповісти: “Тільки за Ліверпуль. Я був уболівальником, який просто опинився на полі.”

— Чим займаєтеся зараз?

— Працюю на Sky Sports і CBS, коментую матчі Прем’єр-ліги та Ліги чемпіонів. Мені подобається ця робота — вона дозволяє залишатися поруч із великим футболом.

— Ви чудовий аналітик і часто жартуєте з Анрі в ефірі. Пишаєтесь тим, що є гравцем Ліверпуля з найбільшою кількістю міжнародних матчів?

— Так, 150 поєдинків у єврокубках — це справді багато. Я цим пишаюся. І навіть більше — я став англійцем із найбільшою кількістю виступів у європейських турнірах.

— Що згадується, коли говорите про фінал Ліги чемпіонів-2005?

— Стамбул, 20 років тому... Це головний момент моєї кар’єри. Але одразу згадую про Охоторену. Кілька днів тому я дізнався про його смерть, і це мене підкосило. Він був нашим тренером воротарів, чудовою людиною. Його поважали всі — і в Іспанії, і в Ліверпулі.

— Ви досі згадуєте той пенальті, який не забили у чвертьфіналі ЧС-2006 проти Португалії?

— Ні, зовсім ні. Було б безглуздо зациклюватися на минулому. Це футбол — таке трапляється. Та й, зрештою, гравці кращі за мене, як-от Джеррард чи Лемпард, теж не забивали свої удари!

— Які у вас спогади про збірну Іспанії на чемпіонаті світу-2010?

— Вони були неймовірні. Перемогти на мундіалі — це вершина, а якщо додати ще дві перемоги на Євро поспіль, то можна сказати, що Іспанія тоді просто панувала у світовому футболі.

— Нещодавно ви приїжджали до Іспанії, щоб отримати нагороду One Club Man від Атлетика. Яким був цей досвід?

— Мені дуже сподобався цей візит! Почувався надзвичайно вшанованим, коли отримував цю нагороду. Тепер я великий фанат Атлетика! (сміється) Хоча колись, коли був молодшим, я не надто їх любив — вони забрали Говарда Кенделла, мого улюбленого тренера! Він був найкращим наставником в історії Евертона. Саме завдяки йому я маю найтепліші спогади про футбол, особливо про сезон-1984/85.

— Філософія Атлетика справді особлива, чи не так?

— Так, їхня ідея робити ставку на власних вихованців — одна з найкращих у футбольній історії. Вона робить клуб унікальним. Це заслуговує на величезну повагу.

— Що Іспанія дала Ліверпулю у ту іспанську епоху — до приходу Клоппа?

— Іспанські гравці та тренери мали колосальний вплив на клуб у 2005-му. Без них ми б ніколи не виграли Лігу чемпіонів.

— Рафа Бенітес — справжній кумир для вболівальників, правда?

— Абсолютно! Рафа — справжня легенда Ліверпуля. У Ньюкаслі чи Евертоні в нього не вийшло так само — його місце завжди було тут, на Енфілді.

— Ви грали поруч із Хабі Алонсо. Як оцінюєте його шлях — як футболіста і як тренера?

— Хабі був гравцем світового рівня, і, видається, зараз він іде тим самим шляхом як тренер. Бажаю йому всього найкращого — у нього непростий клуб, але він має всі якості, щоб досягти успіху.

— Прем’єр-ліга зараз справді набагато попереду Ла Ліги?

— Думаю, так. І гроші, і якість гри це підтверджують. Подивіться на результати — англійські клуби зараз лідирують на європейській арені.

— Останнім часом Реал, здається, знайшов ключ до Ліверпуля, правда?

— Так і є. Одне моє фото, де я засмучений після поразки 2:5 у травні 2023-го, розлетілося мережею.

— Так, коли після рахунку 2:0 Ліверпуль пропустив п’ять...

— Зазвичай я стаю вірусним саме тоді, коли Ліверпуль програє! (сміється) Уже навіть звик до цього.

— Торішній матч між Ліверпулем і Реалом завершився 2:0 на користь англійців, хоча Мбаппе й Салах не реалізували пенальті. Це дає надію?

— Так, це хороший приклад. Минулого сезону ми бачили потужний Ліверпуль. Хоча зараз команда переживає нестабільний період, той матч показав, що Арне Слот може повернути віру в проєкт.

— Хотіли б ви зіграти проти Мбаппе?

— О, ні! (сміється) Це світова суперзірка. І, чесно кажучи, я радий, що мені не доводиться виходити проти нього на поле.

— Вас засмутило, що Трент Александер-Арнольд пішов з клубу?

— Так, розчарувався. Мені боляче, бо він місцевий хлопець, вихованець Ліверпуля. Думав, що він захоче продовжити приносити успіх рідному клубу. Але футбол є футбол.

— Чи є Беллінгем найкращим англійським гравцем сьогодні?

— Джуд, без сумніву, найталановитіший і найвідоміший. Але для нашого тренера Тухеля головне — команда, а не індивідуальності.

— Цього літа Ліверпуль став клубом із найбільшими витратами на трансфери — майже пів мільярда євро.

— Так, я вже казав: Ліверпуль повністю перетворився на “галактикос” Прем’єр-ліги. Клуб почав поводитись, як Реал Флорентіно Переса, Барселона у свої найкращі роки, Манчестер Юнайтед епохи Фергюсона чи сучасний Ман Сіті.

— Хто, на вашу думку, головний фаворит Ліги чемпіонів цього сезону?

— Думаю, ПСЖ. Вони виглядають найбільш збалансовано.

— Чому, на вашу думку, Майкл Оуен, володар Золотого м’яча, не зміг повністю розкритися в Реалі?

— Якщо чесно, він виступив дуже добре, зважаючи на кількість голів у тих небагатьох матчах, які зіграв. Його статистика в Мадриді насправді вражає.

— І все ж — хто переможе у поєдинку між Ліверпулем і Реалом?

— Я ніколи не поставлю проти Ліверпуля, особливо коли команда грає вдома в Лізі чемпіонів!