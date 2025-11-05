Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та леверкузенський Баєр.
Георгій Судаков, Getty Images
05 листопада 2025, 21:31
Лісабонська Бенфіка та леверкузенський Баєр зіграють на Да Луж у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.
Жозе Моурінью, після розгрому Гімарайнш (3:0), використав із перших хвилин Баррейру під нападником.
Каспер Юльманн, на тлі розгрому від мюнхенської Баварії (0:3), залучив до стартового складу Маза та Грімальдо до центральної вісі, тоді як Кофане очолить атаку.
Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру, Судаков — Павлідіс.
Запасні: Соареш, Обрадор, Іванович, Дедич, Шельдеруп, Престіанні, Е. Араужу, Віндер, Велозу, Регу, Пріоште.
Запасні: Бласвіх, Ломб, Тіллман, Шик, Бен Сегір, Менса, Кульбрет, Белосян, Поль.
Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі, Поку — Кофане.
Гра Бенфіка — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.