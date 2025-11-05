Лісабонська Бенфіка та леверкузенський Баєр зіграють на Да Луж у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Жозе Моурінью, після розгрому Гімарайнш (3:0), використав із перших хвилин Баррейру під нападником.

Каспер Юльманн, на тлі розгрому від мюнхенської Баварії (0:3), залучив до стартового складу Маза та Грімальдо до центральної вісі, тоді як Кофане очолить атаку.

Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру, Судаков — Павлідіс.

Запасні: Соареш, Обрадор, Іванович, Дедич, Шельдеруп, Престіанні, Е. Араужу, Віндер, Велозу, Регу, Пріоште.

Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі, Поку — Кофане.

Запасні: Бласвіх, Ломб, Тіллман, Шик, Бен Сегір, Менса, Кульбрет, Белосян, Поль.

Гра Бенфіка — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.