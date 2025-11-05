Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та леверкузенський Баєр.

Лісабонська Бенфіка та леверкузенський Баєр зіграють на Да Луж у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Жозе Моурінью, після розгрому Гімарайнш (3:0), використав із перших хвилин Баррейру під нападником.

Каспер Юльманн, на тлі розгрому від мюнхенської Баварії (0:3), залучив до стартового складу Маза та Грімальдо до центральної вісі, тоді як Кофане очолить атаку.

Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру, Судаков — Павлідіс.

Запасні: Соареш, Обрадор, Іванович, Дедич, Шельдеруп, Престіанні, Е. Араужу, Віндер, Велозу, Регу, Пріоште.



Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі, Поку — Кофане.