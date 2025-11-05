СЕРЕДА, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лісабонські «орли» під керівництвом Жозе Моурінью переживають дивовижний розкол у своїх виступах. У чемпіонаті Португалії команда демонструє потужну гру: остання перемога 3:0 над Віторією Гімарайнш стала вже сьомою в десятиматчевій безпрограшній серії, а оборона не пропускала в останніх п'яти матчах. Однак у Лізі чемпіонів картина катастрофічна: три поразки у трьох стартових турах, включаючи розгром 0:3 від Ньюкасла. Команда має найменшу кількість ударів у рамку в лігового етапу ЛЧ (8), що вказує на серйозні проблеми в атаці.

У цій складній ситуації на велику гру чекають від українських гравців. Анатолій Трубін є беззаперечним основним воротарем і одним із лідерів команди, чиї надійність та гра ногами стали ключовими для побудови гри ззаду. Георгій Судаков, будучи новою творчою ланкою атаки, має додати команді гольових ідей та спробувати пробити оборону німців. Саме від його дій у штрафному майданчику суперника багато в чому залежатиме, чи зможе Бенфіка нарешті реалізувати свій потенціал.

Німецька команда Каспера Юльманна також перебуває не в найкращій формі. Після нищівної домашньої поразки 2:7 від ПСЖ у ЛЧ команда отримала ще один важкий удар – поразку 0:3 у принциповій грі проти Баварії у Бундеслізі. Це була перша поразка Юльманна в лізі на чолі з командою, яка у підсумку опинилася на п'ятій сходинці. Оборону "фармацевтів" також колише: лише в матчі з ПСЖ вони пропустили стільки ж, скільки за всю лігову стадію минулого сезону.

До того ж, Леверкузен їде в Лісабон з серйозними втратами. Через травми та дискваліфікацію капітана Роберта Андріха команда втратила низку ключових гравців, що значно послаблює її середину поля та глибину лавки. Єдиним світлим променем може стати повернення досвідченого нападника Патріка Шика, який відновлюється від травми і готовий допомогти у атаці. Гості сподіваються на свою виїзну міць: у цьому сезоні у всіх турнірах у них чотири перемоги при двох нічиїх та лише одній поразці.