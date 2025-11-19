Ліга чемпіонів

Каталонці повертаються на рідний стадіон також і в рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Барселона офіційно підтвердила, що отримала дозвіл від УЄФА на проведення домашнього матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти франкфуртського Айнтрахта на оновленому Камп Ноу.

Каталонський клуб повідомив, що Союз європейських футбольних асоціацій схвалив запит після надання нової ліцензії на експлуатацію трибун у межах реконструкції стадіону.

Це дозволить відкрити додаткові сектори та збільшити місткість арени для майбутньої гри. Деталі продажу квитків Барселона оголосить найближчим часом.

Поєдинок Барселона — Айнтрахт Франкфурт відбудеться 9 грудня. На цей момент каталонський клуб посідає 11-те місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів, тоді як Айнтрахт розташовується на 23-й позиції.

Нагадаємо, що свій перший матч на оновленому Камп Ноу Барса проведе 22 листопада — суперником "блаугранас" стане Атлетік Більбао.