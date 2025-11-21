Ліга чемпіонів

Форвард Баварії пропустить наступну гру з Арсеналом після вилучення у матчі проти ПСЖ.

Баварія не зможе розраховувати на Луїса Діаса в найближчих матчах Ліги чемпіонів: УЄФА офіційно ухвалила рішення дискваліфікувати колумбійського нападника на три поєдинки.

28-річний Діас отримав пряму червону картку у зустрічі з ПСЖ 4 листопада за грубий фол проти Ашрафа Хакімі. Той епізод призвів до важкого ушкодження ноги марокканського захисника, який відтоді не виходив на поле.

УЄФА класифікувала дії Діаса як "серйозну грубу гру", що й стало підставою для триматчевої санкції. Унаслідок цього форвард пропустить виїзний матч проти Арсеналу 26 листопада, а також домашні зустрічі зі Спортингом 9 грудня та Юніоном Сент-Жилуаз 21 січня.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані очікував, що Діаса дискваліфікують лише на один поєдинок, тож клуб має намір вимагати пояснень щодо посиленого покарання та подати апеляцію.

Цього сезону Діас встиг забити три голи у чотирьох матчах Ліги чемпіонів та шість м’ячів у десяти поєдинках Бундесліги після свого переходу з Ліверпуля минулого літа.