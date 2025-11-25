Ліга чемпіонів

Німець високо оцінив вплив іспанця на футбол.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на слова Енцо Марески, який зізнався, що захоплювався Барселоною Пепа Гвардіоли.

Челсі — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Коли ми бачили стиль Барселони Пепа, усі були закохані в цю команду. Гвардіола показав багатьом тренерам правильний шлях для тренувань чи створення філософії.

Неможливо скопіювати Пепа... Він неймовірний, найкращий тренер, і Мареска має рацію: багато тренерів пішли цим шляхом", — сказав Флік.

Сьогодні, 25 листопада, Барселона зіграє на виїзді з Челсі в п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00.