Ліга чемпіонів

Football.ua пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. П'ятий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами. У рамках нашої рубрики Football.ua підготував три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

Ми вибрали наступні поєдинки: Галатасарай – Юніон Сент-Жилуаз, Боруссія Дортмунд – Вільярреал, Челсі – Барселона.

Галатасарай – Юніон Сент-Жилуаз

Ставка: перемога Галатасараю (П1) з коефіцієнтом 1.8

Для матчу Галатасарай – Юніон Сент-Жилуаз рекомендуємо поставити на перемогу господарів із коефіцієнтом 1.8. "Леви" демонструють потужну форму в ЛЧ: WWWL (3 перемоги, 1 поразка), 8 голів забито, 6 пропущено, посідають високе місце в таблиці після 0:3 над Аяксом.

"Зірки" у кризі: LLLW (1 перемога, 3 поразки), 4:12 різниця м'ячів, включаючи 0:4 від Ньюкасл. Домашня серія Галатасараю (непереможні в 5 єврокубках) і слабкість гостей на виїзді роблять П1 логічним вибором.

Боруссія Дортмунд – Вільярреал

Ставка: тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.7

У поєдинку Боруссія Дортмунд – Вільярреал пропонуємо ставку на тотал більше 2.5 голів із коефіцієнтом 1.7.

"Шмелі" атакувальні: 4:1 над Атлетіком, 4:4 з Ювентусом, середній тотал 5+ голів у ЛЧ, 7 очок з 4 матчів. "Жовта субмарина" грає відкрито: 2:2 з Ювентусом, 1:0 з ПСВ, але пропустили в 3 з 4 ігор ЛЧ.

Очні матчі (2 перемоги Дортмунда 3:2 та 4:2) і стиль обох команд обіцяють результативний поєдинок.

Челсі – Барселона

Ставка: тотал більше 3.5 з коефіцієнтом 2.1

Для матчу Челсі – Барселона рекомендуємо ставку на тотал більше 3.5 голів із коефіцієнтом 2.1. "Сині" на ходу: 5:1 над Аяксом, 2:2 з Карабахом, 7 очок, атака з 10+ голів у Лізі чемпіонів.

Челсі — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Блаугранас" результативні: 6:1 над Олімпіакосом, 3:3 з Брюгге, 6 очок, але оборона пропустила 6 м'ячів. Історично – гольові серії (4:2, 3:0), домашній фактор Челсі та атака Барселони з Ямалем роблять ТБ 3.5 привабливим.

Також "сині" залишаються непереможними вдома у єврокубках уже шість років. Цей європейський бастіон успішно пережив Бенфіку та Аякс, і Барселона приїжджає сюди точно не в найкращий час.