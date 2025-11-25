Ліга чемпіонів

Грузин налаштований на перемогу над Тоттенгемом.

Гравець ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, який відбудеться 26 листопада о 22:00.

"Тоттенгем добре атакує й обороняється. В Суперкубку ми поступалися 0:2 і змогли зробити камбек. Легким матч не буде — нас чекає важка гра. Але ми почуваємося добре, ми дійсно готові.

Матч проти Баварії в 4 турі був складним, хоча, думаю, другий тайм ми провели краще. Тепер у нас є другий шанс, можливість себе реабілітувати — ми маємо зробити все заради перемоги", — сказав Кварацхелія.

