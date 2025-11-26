Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв норвезький Буде/Глімт на полі суперників (3:2).

Команда Лучано Спаллетті пропустила посеред першого тайму, але вже поперерві почала власний порятунок.

Однак ця операція ризикувала виявитись невдалою через пізній другий гол суперників. Утім, і на нього в туринців знайшлась відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Ювентус у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Буде/Глімт — Ювентус 2:3

Голи: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) - Опенда, 48, Маккенні, 59, Девід, 90+1

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Мое, 61), Бйоркан — Ев'єн (Йоргенсен, 77), Берг, Фет — Мяяття, Гег (Гелмерсен, 87), Бломберг

Ювентус: Перін — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Аджич (Їлдиз, 46), Камб'язо — Консейсан, Міретті (Тюрам, 68) — Опенда (Девід, 75)

Попередження: Келлі, Міретті, Маккенні