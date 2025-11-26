Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Дортмундська Боруссія у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла іспанський Вільярреал на полі суперників (4:0).

Команда Ніко Ковача тривалий час у першому таймі не могла знайти підхід до чужих воріт, проте зрештою відкрила рахунок незадовго до перерви.

А в другій половині гри гра пішла для "джмелів" значно легше й справу було доведено до розгрому ще трьома м’ячами, коли суперники залишились у меншості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Вільярреал у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Вільярреал 4:0

Голи: Гірассі, 45+2, 54, Адеємі, 59, Свенссон, 90+5

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно, Антон (Джан, 84), Шлоттербек — Коуту, Забітцер (Гросс, 78), Нмеча (Беллінгем, 78), Свенссон — Адеємі, Брандт (Чуквуемека, 70) — Гірассі (Сілва, 68)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо (Наварро, 84), Фойт, Вейга, Кардона — Комесанья (Парехо, 74), Гує, Парті, Б'юкенен (Ахомаш, 84) — Пепе (Молейро, 66), Олувасеї

Попередження: Адеємі

Вилучення: Фойт, 53