Ліга чемпіонів

Гірассі оформив дубль, суперник догравав у меншості після вилучення Фойта.

У поєдинку п'ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів Боруссія впевнено перемогла Вільярреал із рахунком 4:0.

Команда господарів відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки влучному удару Гірассі. На 50-й хвилині Вільярреал залишився в меншості — поле залишив Фойт. Уже за хвилину Гірассі оформив дубль.

Через кілька хвилин третій м’яч Боруссії забив Адеємі, а під завісу зустрічі Свенссон встановив остаточний рахунок 4:0.

Після перемоги Боруссія має десять очок і займає четверте місце у зведеній таблиці ЛЧ. Вільярреал з одним пунктом залишається в нижній частині турніру.

У наступному турі 10 грудня Боруссія вдома прийме Буде/Глімт, а Вільярреал зіграє з Копенгагеном.

Боруссія Дортмунд — Вільярреал 4:0

Голи: Гірассі, 45+2, 54, Адеємі, 59, Свенссон, 90+5

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно, Антон (Джан, 84), Шлоттербек — Коуту, Забітцер (Гросс, 78), Нмеча (Беллінгем, 78), Свенссон — Адеємі, Брандт (Чуквуемека, 70) — Гірассі (Сілва, 68)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо (Наварро, 84), Фойт, Вейга, Кардона — Комесанья (Парехо, 74), Гує, Парті, Б'юкенен (Ахомаш, 84) — Пепе (Молейро, 66), Олувасеї

Попередження: Адеємі

Вилучення: Фойт, 53