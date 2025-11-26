Італійський Наполі у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв азербайджанський Карабах на власному полі (2:0).

Команда Антоніо Конте на рівних провела перший тайм із суперниками, чим здивувала власних уболівальників.

Проте поперерві "Партенопеї" вже домінували над опонентами, і зрештою двома голами закрили всі питання щодо визначення переможця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Карабах у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Наполі — Карабах 2:0
Голи: Мактоміней, 65, Янкович (аг), 72

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Ланг (Лукка, 75) — Гойлунн (Ельмас, 75).

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна (Ммаї, 60), Джафаркулієв (Байрамов, 75) — Бікальйо, Янкович — Зубір — Андраде (Кащук, 60), Дуран, Аддай.

Попередження: Ланг, Ррахмані — Медіна, Янкович