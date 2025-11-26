Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.
Наполі — Карабах, Getty Images
26 листопада 2025, 08:50
Італійський Наполі у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв азербайджанський Карабах на власному полі (2:0).
Команда Антоніо Конте на рівних провела перший тайм із суперниками, чим здивувала власних уболівальників.
Проте поперерві "Партенопеї" вже домінували над опонентами, і зрештою двома голами закрили всі питання щодо визначення переможця.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Карабах у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Наполі — Карабах 2:0
Голи: Мактоміней, 65, Янкович (аг), 72
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Ланг (Лукка, 75) — Гойлунн (Ельмас, 75).
Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна (Ммаї, 60), Джафаркулієв (Байрамов, 75) — Бікальйо, Янкович — Зубір — Андраде (Кащук, 60), Дуран, Аддай.
Попередження: Ланг, Ррахмані — Медіна, Янкович