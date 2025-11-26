Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.
Марсель — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
26 листопада 2025, 09:15
Французький Марсель у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Ньюкасл на власному полі (2:1).
Команда Едді Гау вийшла вперед за рахунком на початку зустрічі та втримала цю перевагу за контролю гри з боку суперників.
Проте Роберто Де Дзербі якісно налаштував свій колектив під час перерви, тож "провансальці" повернулись одразу з двома м’ячами П’єра-Емеріка Обамеянга у відповідь, що зрештою визначило долю гри.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Ньюкасл Юнайтед у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Марсель — Ньюкасл Юнайтед 2:1
Голи: Обамеянг, 46, 50 — Барнс, 6
Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Палмьєрі — Веа, Вермерен, Гейб'єрг, Бакола (О'Райлі, 61), Пайшан — Обамеянг, Грінвуд.
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Голл, 61), Тіав, Шер (Еланга, 61), Берн — Гімараес, Тоналі, Віллок (Ремзі, 72) — Мерфі, Гордон (Вольтемаде, 72), Барнс.
Попередження: Балерді, Бакола, Палмьєрі, Грінвуд, Вермерен — Віллок, Гордон, Берн