Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Чеська Славія у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти баскського Атлетіка на власному полі (0:0).

Рівна гра для обох команд у першому таймі змінилась на перевагу іспанського колективу в другому таймі, однак голів уболівальники так і не побачили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія Прага — Атлетік Більбао у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Славія Прага — Атлетік Більбао 0:0

Славія Прага: Станек — Мозес, Зіма, Халоупек — Доудера (Голеш, 55), Саділек, Зафейріс (Хитіл, 79), Мбоджі (Боржил, 55) — Провод, Хори, Саньянг (Кушей, 55).

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Лекуе, 79), Вівіан, Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета (Хаурегісар, 64), Рего — Беренгер (Вільямс, 58), Сансет (Санчес, 57), Наварро — Гурусета (Гомес, 79).

Попередження: Провод, Хори — Гурусета, де Галаррета, Паредес