Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Лісабонська Бенфіка у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла амстердамський Аякс на полі суперників (2:0).

Команда Жозе Моурінью забила швидкий м’яч та втримала перевагу до перерви.

У другому таймі господарі поля продовжували контролювати м’яч, однак так і не врятувались, а натомість пропустили ще раз під завісу протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Бенфіка у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аякс — Бенфіка 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейру, 90

Аякс: Ярош — Регер (Моро, 82), Шутало, Бас, Вейндал (Мокіо, 60) — Классен (Глух, 74), Ітакура, Тейлор — Буніда (Фітц-Джим, 74), Веггорст, Годтс (Дольберг, 74)

Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Отаменді, Даль — Барренечеа, Ріос — Аурснес, Баррейру (Сілва, 90), Судаков (Араужу, 81) — Павлідіс (Регу, 90)

Попередження: Веггорст — Даль