Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Бельгійський Юніон Сент-Жилуаз у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв турецький Галатасарай на полі суперників (1:0).

Команди в агресивному атакувальному стилі провели перший тайм, але голами не відзначались.

Тоді як після перерви гостям удалось вийти вперед за рахунком, після чого вони віддали ініціативу суперникам, але без Віктора Осімгена "леви" так і не змогли врятуватись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Юніон Сент-Жилуаз у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Галатасарай — Юніон Сент-Жилуаз 0:1

Гол: Девід, 58

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Якобс (Уняй, 53) — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз — Ікарді

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Халаїлі, Зорган, Ван Де Перре, Н'янг (Лейсен, 90) — Аїт Ель-Хадж (Схоофс, 71) — Флоруч (Буфаль, 71), Девід (Родрігес, 59)

Попередження: Гюндоган, Торрейра, Санчес, Уняй — Девід, Халаїлі

Вилучення: Уняй, 89