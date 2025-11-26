Лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія зіграють на Емірейтс у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мікель Артета, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (4:1), використав із перших хвилин Москеру та Льюїса-Скеллі в обороні.

Венсан Компані, на тлі розгрому Фрайбурга (6:2), залучив із перших хвилин Лаймера на правому фланзі оборони, тоді як Кімміх гратиме в опорній зоні, а Гнабрі розташується ліворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Москера, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Езе, Райс — Сака, Меріно, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Вайт, Інкап’є, Едегор, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Нванері, Калафіорі.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Бішоф, Іто, Геррейру, Бої, Майк.

Гра Арсенал — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.