Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія.
Серж Гнабрі, Getty Images
26 листопада 2025, 21:03
Лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія зіграють на Емірейтс у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА.
Мікель Артета, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (4:1), використав із перших хвилин Москеру та Льюїса-Скеллі в обороні.
Венсан Компані, на тлі розгрому Фрайбурга (6:2), залучив із перших хвилин Лаймера на правому фланзі оборони, тоді як Кімміх гратиме в опорній зоні, а Гнабрі розташується ліворуч в атаці.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Москера, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Езе, Райс — Сака, Меріно, Троссар.
Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Вайт, Інкап’є, Едегор, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Нванері, Калафіорі.
Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Бішоф, Іто, Геррейру, Бої, Майк.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл, Гнабрі — Кейн.
Гра Арсенал — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.