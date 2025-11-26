Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія.

Лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія зіграють на Емірейтс у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мікель Артета, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (4:1), використав із перших хвилин Москеру та Льюїса-Скеллі в обороні.

Венсан Компані, на тлі розгрому Фрайбурга (6:2), залучив із перших хвилин Лаймера на правому фланзі оборони, тоді як Кімміх гратиме в опорній зоні, а Гнабрі розташується ліворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Москера, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Езе, Райс — Сака, Меріно, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Вайт, Інкап’є, Едегор, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Нванері, Калафіорі.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл, Гнабрі — Кейн.