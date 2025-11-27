Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.
Айнтрахт Франкфурт — Аталанта, Getty Images
27 листопада 2025, 09:30
Бергамаська Аталанта у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла франкфуртський Айнтрахт на полі суперників (3:0).
Команда Раффаеле Палладіно зіграла якісний перший тайм гостьового матчу, а потім провела ще більш якісний другий та добила "орлів" одразу трьома голами.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт Франкфурт — Аталанта у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Айнтрахт Франкфурт — Аталанта 0:3
Голи: Лукман, 60, Едерсон, 62, Де Кетеларе, 65
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Дауд (Скірі, 69), Шаїбі — Доан (Бута, 78), Гетце (Батшуаї, 69), Кнауфф (Ельє Ваї, 78) — Буркардт (Баоя, 59)
Аталанта:
Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Колашинац, 74) — Белланова, де Рон, Едерсон (Залевські, 69), Дзаппакоста (Муса, 69) — Де Кетеларе, Лукман (Сулемана, 82) — Скамакка (Крстович, 69)