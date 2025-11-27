Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.
Пафос — Монако, x.com/AS_Monaco
27 листопада 2025, 10:42
Кіпрський Пафос у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на власному полі (2:2).
Гості швидко вийшли вперед, проте так само швидко пропустили у відповідь, але знову повели за рахунком посеред першого тайму.
У цій динамічній грі, яка вирівнялась у другому таймі, у підсумку знайшлось місце й ще для одного взяття воріт — рятівного м’яча від господарів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Пафос — Монако у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Пафос — Монако 2:2
Голи: Давід Луїс, 18 Салісу, 88 (аг) — Мінаміно, 6, Балогун, 26
Пафос: Міхаїл — Лукассен, Луїс, Гольдар (Ланга, 46) — Бруно, Шуньїч, Пепе, Драгомір (Дімата, 79) — Оршич — Кіна (Жажа, 57), Сілва (Бассуаміна, 69)
Монако: Градецькі — Енріке, Вандерсон (Керер, 76), Салісу — Тезе, Камара (Мішаль, 65), Закарія, Мінаміно (Фаті, 76) — Акліуш, ??? (Кулібалі, 65) — Балогун (Бірет, 89)
Попередження: Гольдар, Луїс — Камара, ???, Салісу