Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Кіпрський Пафос у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на власному полі (2:2).

Гості швидко вийшли вперед, проте так само швидко пропустили у відповідь, але знову повели за рахунком посеред першого тайму.

У цій динамічній грі, яка вирівнялась у другому таймі, у підсумку знайшлось місце й ще для одного взяття воріт — рятівного м’яча від господарів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Пафос — Монако у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Пафос — Монако 2:2

Голи: Давід Луїс, 18 Салісу, 88 (аг) — Мінаміно, 6, Балогун, 26

Пафос: Міхаїл — Лукассен, Луїс, Гольдар (Ланга, 46) — Бруно, Шуньїч, Пепе, Драгомір (Дімата, 79) — Оршич — Кіна (Жажа, 57), Сілва (Бассуаміна, 69)

Монако: Градецькі — Енріке, Вандерсон (Керер, 76), Салісу — Тезе, Камара (Мішаль, 65), Закарія, Мінаміно (Фаті, 76) — Акліуш, ??? (Кулібалі, 65) — Балогун (Бірет, 89)

Попередження: Гольдар, Луїс — Камара, ???, Салісу