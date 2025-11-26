Ліга чемпіонів

Черговий сенсаційний успіх від кіпрського колективу в цьому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

Пафос продовжує дивувати Європу. У п’ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів команда з Кіпру приймала Монако й змогла вирвати надважливу нічию 2:2 буквально наприкінці зустрічі.

Французи стартували сильніше: Мінаміно відкрив рахунок уже на 6-й хвилині, але Пафос, як і у попередніх матчах турніру, не збирався здаватися. Давід Луїс відзначився ударом після стандарту на 18-й хвилині, повернувши інтригу.

Незважаючи на те, що на перерву команди пішли за мінімальної переваги монегасків через гол Балогуна, наприкінці другого тайму господарі змогли знову знайти свій шанс, коли Салісу на 88-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота.

Підсумок — 2:2. Пафос продовжує боротьбу за єврокубкову весну у Лізі чемпіонів.

Пафос — Монако 2:2

Голи: Давід Луїс, 18 Салісу, 88 (аг) - Мінаміно, 6 Балогун, 26

Пафос: Міхаїл — Лукассен, Луїс, Гольдар (Ланга, 46) — Бруно, Шуньїч, Пепе, Драгомір (Дімата, 79) — Оршич — Кіна (Жажа, 57), Сілва (Бассуаміна, 69)

Монако: Градецькі — Енріке, Вандерсон (Керер, 76), Салісу — Тезе, Камара (Мішаль, 65), Закарія, Мінаміно (Фаті, 76) — Акліуш — Балогун (Бірет, 89)

Попередження: Гольдар, Луїс — Камара, Салісу