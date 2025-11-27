Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія поступилась лондонському Арсеналу.

Арсенал — Баварія 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Слова Артети? Ми чули подібне три тижні тому, коли грали проти ПСЖ. Вони після гри казали те саме. Не думаю, що хтось із нас хоче бути найкращою командою в світі в листопаді.

Зараз ми намагаємося використати все, щоб побудувати наш сезон на тому, щоб бути в потрібному місці у дійсно важливі моменти.

Кожна команда може програти — це футбол. Я думав, що ми непогано почали в першому таймі, але потім пропустили зі стандартного положення. Тим не менш, ми повернули собі імпульс і зрівняли рахунок.

У перерві я відчував, що можемо виграти гру, якщо продовжимо в тому ж дусі. Але ми не знайшли свого ритму в другому таймі. Арсеналу вдалось перевернути гру. Вони дуже добре керували грою та використовували невеликі моменти на свою користь.

Я не шукатиму виправдань. Ми повинні сказати, що Арсенал сьогодні був кращим. Ми ж повинні дати реакцію в суботу. Я відчуваю, що хлопці вже прагнуть наступної гри.

Переможець Ліги чемпіонів визначався не сьогодні. Ми нічого не втратили. Але ми повинні відреагувати і переконатись, що коли настане час у вирішальні моменти березня та квітня, саме ця гра зіграла для нас свою позитивну роль.

Я б хотів зіграти проти Арсеналу знову якомога швидше. Сподіваюсь, на більш пізніх етапах ми ще зустрінемось і з цієї гри ми винесемо багато уроків", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія вдома зіграє проти лісабонського Спортінга.