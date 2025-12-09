Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку Ліги чемпіонів, який відбудеться 9 грудня та розпочнеться о 22:00.
09 грудня 2025, 08:30
У шостому турі основного раунду Ліги чемпіонів на нас чекає надзвичайно принципове протистояння: Аталанта та Челсі мають однакові 10 очок після п’яти матчів, і обидві команди перебувають у боротьбі за пряме місце в 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру.
АТАЛАНТА — ЧЕЛСІ
ВІВТОРОК, 9 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ НЬЮ БЕЛАНС АРЕНА, БЕРГАМО▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Після стартової поразки від ПСЖ команда вже під керівництвом нового головного тренера Рафаеле Палладіно додала в обертах і видала серію з 10 очок у чотирьох турах, тричі залишивши свої ворота сухими. Кульмінацією став ефектний розгром Айнтрахта 3:0 у гостях — один із найяскравіших матчів Аталанти на європейській арені останніх років. Італійці хоч і забивають небагато — лише шість голів у групі, — але вражають дисципліною та структурністю гри, пропустивши всього п’ять разів.
Щоправда, у Серії А ситуація набагато менш оптимістична: бергамська команда опустилася на 12-те місце й підійшла до єврокубкового матчу після болісної поразки з рахунком 1:3 від Верони. Палладіно має кілька складних кадрових рішень і, ймовірно, зробить зміни в атаці — зокрема, поверне до старту Джанлуку Скамакку, який відзначився у Вероні. Незважаючи на нерівність у чемпіонаті, в Європі бергамаски залишаються дуже небезпечним суперником, особливо вдома.
Підопічні Енцо Марески підходять до матчу у дивній формі: після ефектного тріумфу з рахунком 3:0 над Барселоною в Лізі чемпіонів команда не змогла перемогти у трьох матчах АПЛ поспіль. Сенсаційна поразка від Лідса, нульова нічия з Борнмутом та виснажливі 1:1 з Арсеналом залишили чимало запитань, хоча в Європі Челсі навпаки виглядає цілісно, агресивно та зріло.
Лондонці мають один із найкращих нападів у всьому турнірі — 12 голів у п’яти матчах — і зберігають шанси на потрапляння до топ-8, що дозволить оминути раунд плейоф. Їхній недавній вищезгаданий розгром Барселони був однією з найгучніших заяв у всій Лізі чемпіонів. До того ж повернення Мойзеса Кайседо на євроарену має надати команді додаткової надійності в центрі поля. Водночас кадрові проблеми в атаці — травма Делапа та можливе неповне відновлення Палмера — можуть змусити Мареску знову експериментувати зі складом.
За версією betking, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 3.33, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2.14. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АТАЛАНТА : Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман — Скамакка
Не зіграють: Сулемана (м’язове ушкодження)
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Джеймс — Естеван, Енцо, Гіттенс — Жуан Педро
Не зіграють: Колвілл (коліно), Делап (плече), Лавія (м’язи)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Команди зустрінуться вперше.
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
