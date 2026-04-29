Керманич Баварії прокоментував поразку від ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Коли дві команди підходять до гри з таким настроєм, подібне дійсно може трапитись. У мене було передчуття напередодні, що подібний футбол можливий.

Звичайно, якщо ти пропускаєш п'ять голів на виїзді, то, зазвичай, у півфіналі Ліги чемпіонів для тебе на цьому все закінчується. Але ми забили чотири м’ячі у відповідь, а могли забити ще два чи три.

Тож тепер картина чітка: маємо матч-відповідь вдома, і ми повинні його виграти. Ми часто це робимо це на Альянц Арені за підтримки наших уболівальників, тож віра в усіх у нас точно є.

У основному, ми завжди відчували, що можемо бути небезпечними для суперників у своїх атаках. Із невеликим відсотком володінням м'ячем ми часто були дуже швидкими перед воротами ПСЖ. Водночас, на жаль, ми також були вразливими до контратак, проти яких ми недостатньо добре захищались у другому таймі.

Тим не менш, факт залишається фактом: чотири голи на виїзді в Парижі підтверджують, що ми дійсно можемо забивати цьому супернику. І ми знову доведемо це на власному полі.

Зараз у нас є тиждень, щоб попрацювати над тим, що нам потрібно покращити. Віра є на сто відсотків, як і відчуття можливого виходу до фіналу. Нам потрібні наші вболівальники та їхня підтримка з таким самим запалом, як було проти Реала", — заявив бельгійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.