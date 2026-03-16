Ліга чемпіонів

Норвезька казка продовжується.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт К'єтіль Кнутсен поділився очікуваннями від матчу-відповіді з лісабонським Спортінгом (перша гра 3:0) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми нічого не боїмося. Ми знаємо, що Спортінг розпочне матч із великим натиском. Але я нічого не боюсь. Я не можу так думати.

Буде/Глімт має бути готовим. Завтра ми багато бігатимемо. Ми фізично сильна команда, і в кожному матчі хочемо бігати більше, ніж суперник.

Опинитися на цій стадії змагань — велике досягнення для всього норвезького футболу. Але ми хоче зайти ще далі. Нам замало того, що ми вже досягли", — заявив Кнутсен.

Матч між Спортінгом та Буде/Глімт відбудеться 17-го березня, о 19:45 за київським часом.