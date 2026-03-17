Шведський форвард продовжує відновлення після серйозної травми та працює окремо від команди.

Нападник Ліверпуля та збірної Швеції Александер Ісак зробив ще один крок до повернення на поле.

Як повідомляє пресслужба "червоних", шведський форвард відновив бігові тренування на клубній базі напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая, який відбудеться 18 березня.

Зірковий футболіст з’явився на фото з тренування, опублікованих клубом, де він працював за індивідуальною програмою поза основною групою.

Ісак продовжує відновлюватися після травми, отриманої ще у грудні. Тоді нападник зазнав перелому малогомілкової кістки та переніс операцію, через що пропустив близько 20 матчів Ліверпуля у всіх турнірах.

У поточному сезоні 26-річний швед встиг провести 16 поєдинків, у яких забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше головний тренер мерсисайдців Арне Слот зазначав, що не очікує виклику Ісака до збірної Швеції на березневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, що збірна Швеції у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2026 зіграє проти України 26 березня. Переможець цієї пари у фіналі відбору зустрінеться з переможцем протистояння Польща – Албанія.