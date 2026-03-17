Ліга чемпіонів

Плеймейкер Арсеналу відзначився у матчі проти Баєра Леверкузен і увійшов в історію клубу.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Еберечі Езе став автором історичного досягнення після забитого м’яча у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра Леверкузен. Про це повідомляє Squawka.

Езе відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі, ефектно завершивши атаку після передачі Леандро Троссара. Отримавши м’яч перед штрафним майданчиком, хавбек одним дотиком підготував удар і потужно пробив правою ногою у верхній кут воріт, не залишивши шансів голкіперу суперника.

Цей гол став для Езе особливим, адже він став лише другим англійцем в історії Арсеналу, який забивав у рамках Прем’єр-ліги, Кубка ліги, Кубка Англії та Ліги чемпіонів в одному сезоні. Раніше подібне досягнення підкорялося лише Тео Волкотту у кампанії-2012/13.

Еберечі Езе перейшов до рідного Арсеналу з Крістал Пелес минулого літа за 69,3 млн євро. З того моменту він зіграв за "канонірів" 43 матчі (2600+ хвилин), забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.