Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 березня 2026 року.

Спортінг Лісабон здійснив неймовірний камбек і вийшов до чвертьфіналу Ліга чемпіонів УЄФА, розгромивши Буде/Глімт — 5:0 (5:3 за сумою двох матчів).

Після поразки 0:3 у першій грі лісабонці з перших хвилин захопили ініціативу. У першому таймі Інасіу відкрив рахунок після кутового, а по перерві Гонсалвеш подвоїв перевагу. На 78-й хвилині Суарес реалізував пенальті та зрівняв рахунок за сумою двох матчів, перевівши гру в овертайми.

У додатковий час Спортінг дотиснув суперника: Араухо забив уже на старті екстратайму, а Нел у компенсований час другого овертайму встановив розгромний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — Буде/Глімт у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Спортінг Лісабон — Буде/Глімт 5:0 (перший матч — 0:3)

Голи: Інасіу, 34 Гонсалвеш, 61 Суарес, 78 (пен) Араухо, 92 Нел, 120+1

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 64), Інасіу, Араухо (Фає, 110) — Юльманн, Моріта (Сантуш, 68) — Катаму, Трінкан (Діоманде, 110), Гонсалвеш (Браганса, 68) — Суарес (Нел, 116)

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 106), Бйоркан — Ев'єн (Бассі, 85), Берг, Фет (Аукленн, 90) — Бломберг (Дюбвік Мяяття, 85), Гег (Гелмерсен, 79), Гауге (Сальтнес, 79)

Попередження: Юльманн, Фреснеда, Сантуш — Бломберг, Гег, Бассі, Сальтнес