Ліга чемпіонів

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал обіграв англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Після завершення гри воротар "галактікос" Андрій Лунін прокоментував виступ власної команди.

"Тібо Куртуа зараз має поговорити з лікарями щодо свого стану здоров’я, а моя робота тим часом — бути готовим у будь-який момент допомагати команді та робити свій внесок, наскільки я можу це робити.

Перемога над таким суперником, як Сіті, завжди дає тобі певний поштовх, це заводить команду до хорошого ритму. Стає легше працювати, коли ти перемагаєш, і я сподіваюсь, що ми продовжимо в тому ж дусі та продовжимо вдосконалюватись.

Дуже шкода через те, що сталось із Тібо. У нас погана серія травм останнім часом.

Ми знали, що на нас чекає важкий матч, і навіть з 10 гравцями на полі Сіті все ще залишається командою високого рівня. Але ми зробили свою частину роботи — ми вийшли до чвертьфіналу, і тепер нам потрібно продовжувати працювати над собою, готуватись до наступного матчу.

Як воротар, ти ніколи не хочеш давати супернику жодного шансу, навіть удару по воротах, але це Ліга чемпіонів, і це — Сіті. Ми знали, на який матч ми очікуємо, і, очевидно, що в них будуть гарні моменти", — заявив український виконавець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та бергамаської Аталанти.