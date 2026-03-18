Ліга чемпіонів

Головний тренер ПСЖ відзначив тактичну дисципліну та гру на контратаках у матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Головний керманич ПСЖ Луїс Енріке поділився враженнями від виходу команди до наступного раунду Ліги чемпіонів після впевненої перемоги над Челсі. Парижани здолали "синіх" із загальним рахунком 8:2, поставивши крапку розгромом у Лондоні (3:0).

Іспанський фахівець зауважив, що попри велику перевагу в першій грі, матч-відповідь вимагав максимальної концентрації:

"У першому матчі було дуже важко — особливо до 80-ї хвилини. Нам вдалося зберегти фокус після перемоги 5:2, і сьогодні все склалося інакше — ми чудово розпорядилися контратаками та забили два голи, які зняли всі питання", — цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Тренер також підкреслив ігрову філософію своєї команди, яка допомогла нейтралізувати лондонців на їхньому полі:

"Завжди важко контролювати гру проти такого сильного суперника, як Челсі, але нам допомогло поєднання класних контратак та впевненого володіння м'ячем. Для нас важливо оборонятися, володіючи м'ячем. Ми чудово виступили та заслужили перемогу".

У чвертьфіналі турніру на ПСЖ чекає протистояння з переможцем пари Галатасарай — Ліверпуль.