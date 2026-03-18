Керманич Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал обіграв англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував виступ власної команди.

"Вилучення Бернарду Сілви змінило все, особливо з урахуванням того, наскільки рано воно відбулось. Після цієї червоної картки грати стало набагато легше. У нас було кілька шансів забити ще та швидше завершити гру.

У Куртуа є невелика проблема, тому ми вирішили не ризикувати ним, ураховуючи, що попереду у нас дербі проти мадридського Атлетіко. Мбаппе повернувся до гри та відновлює свою найкращу фізичну форму.

Вінісіус? Йому не завжди щастило в цій грі, але він був вражаючим. Створював постійна загрозу для воріт суперників та був ключовим гравцем для нас сьогодні", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та бергамаської Аталанти.