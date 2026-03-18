Ліга чемпіонів

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон висловив упевненість у майстерності своїх одноклубників перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Англійському клубу потрібно відігратися після поразки у першій зустрічі з рахунком 0:1.

"Ми віримо, що у нас достатньо сильна команда, щоб увійти до топ-8 Ліги чемпіонів. Але ми маємо довести це на справі. Тиждень тому ми мали труднощі по всьому полю. Рівень гри має зрости", — зазначив Робертсон в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

У поточному сезоні 32-річний шотландський футболіст, який виступає на лівому фланзі, взяв участь у 29 матчах Ліверпуля, записавши на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі.

Вирішальна зустріч між Ліверпулем та Галатасараєм відбудеться сьогодні, 18 березня, на стадіоні Енфілд. Початок гри запланований на 22:00. Переможець цієї пари у 1/4 фіналу зустрінеться з ПСЖ, який раніше вибив із турніру Челсі під керівництвом Ліама Росеньйора.