Ліга чемпіонів

Керманич Реала прокоментував майбутні виступи в турнірі.

Напередодні мадридський Реал обіграв англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував наступного суперника для своєї команди.

"Ми, звісно, почекаємо завтрашнього дня, але мені здається, що всім очевидно, що саме Баварія кваліфікується до наступного етапу.

Баварія — одна з команд у найкращій формі в Європі, ураховуючи те, як вони грають у футбол, і їхній загальний рівень колективу.

Це буде так само складно, як і цей матч, а матч-відповідь у Мюнхені — ще важчим.

Але, як ми завжди кажемо: якщо хочеш стати чемпіоном Європи, треба перемогти найкращих", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та бергамаської Аталанти.