Ліга чемпіонів

Три тайми "сороки" грали на рівних, але на чотири сил не вистачило.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау висловився після розгромної поразки від Барселони (2:7) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми припустилися дуже багато індивідуальних помилок. Це дивно, особливо тому, що ми добре провели перший тайм, вистояли і дали відсіч Барселоні. Ми показали фантастичну гру, але зрештою просто віддали перемогу їм.

Ми занадто спростили їм завдання, а Барселоні не потрібні жодні подачки, щоб перемогти. Ми практично піднесли їм перемогу на блюдечку. Враховуючи рівень гри Барселони, подібні подарунки їм не потрібні.

Різниця з грою проти Челсі? Я також не можу цього пояснити. Того дня ми дуже добре оборонялися. Ми були дуже зосереджені та надали супернику дуже мало можливостей. Просто протилежне тому, що сталося зараз, коли ми грали дуже наївно. Такі матчі корисні для того, щоб вчитися і вносити коригування.

Що з Тоналі? Правда полягає у тому, що його відсутність сильно підкосила нас, і команда це сильно відчула", — сказав Гау.