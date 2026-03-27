Захисник дортмундської Боруссії отримав одноматчеву дискваліфікацію за вилучення з лави запасних у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти, а клуб оштрафовано за поведінку фанатів.

УЄФА винесла свій вердикт щодо інциденту за участю центрального захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека. Гравець пропустить один наступний матч під егідою УЄФА через неспортивну поведінку.

Курйозний епізод стався під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Аталанти» в Бергамо, який завершився болючою поразкою німецької команди з рахунком 1:4. У напружені останні хвилини зустрічі Шлоттербек отримав пряму червону картку, перебуваючи на лаві запасних.

Сам футболіст досі не розуміє рішення арбітра. За його словами, коли гравці Аталанти масово підскочили зі скаргами, він просто встав і попросив їх сісти на місце.

"Жодних образ, ніякої неповаги чи чогось іншого. Навіть після гри суддя не зміг мені пояснити, за що показав картку", — зазначив захисник.

Натомість колишній арбітр Бундесліги Мануель Грефе припустив, що причиною вилучення міг стати агресивний вихід гравця до зони перегляду VAR, технічної зони суперника або безпосередньо на поле.

Тепер головному тренеру Ніко Ковачу доведеться вирішувати кадрові проблеми в обороні на наступний єврокубковий поєдинок. Окрім дискваліфікації Шлоттербека, УЄФА також покарала саму Боруссію. Клуб отримав попередження за неспортивну поведінку команди та має сплатити 13 000 євро за пошкодження стадіону в Бергамо, а також додаткові 5 000 євро штрафу за заворушення на трибунах.