Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер поділився очікуваннями від майбутнього чвертьфінального протистояння Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Усі ми в Реалі усвідомлюємо, що нам доведеться зіграти проти абсолютно стабільної команди світового класу. Наразі важко уявити собі складнішу задачу. Це найстабільніша і найкраща команда Європи поряд з Арсеналом", – заявив Рюдігер.

Перший матч між Реалом та Баварією відбудеться 7 квітня о 22:00 за київським часом.