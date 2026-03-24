Англійські клуби хотіли збільшити кількість заявлених гравців до 28.

УЄФА відхилив запит клубів англійської Прем'єр-ліги щодо розширення заявок на Лігу чемпіонів. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, англійські клуби попросили розширити заявку головного єврокубкового турніру з 25 до 28 футболістів, але УЄФА відхилив цей запит.

Зазначається, що за збереження поточного ліміту у 25 гравців виступили представники клубів Ла Ліги, які вважають, що команди АПЛ можуть використати свій більш вагомий фінансовий стан, щоб отримати суттєву перевагу у турнірі під час ротації складів.

Проте є інформація, що УЄФА може повернутися до цього питання перед стартом сезону ЛЧ-2027/28.

Раніше визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 7/8 та 14/15 квітня.