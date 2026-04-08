Ліга чемпіонів

Голкіпер Реала прокоментував поразку від Баварії.

Мадридський Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на власному полі.

Після завершення гри воротар "галактікос" Андрій Лунін прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми могли запобігти кільком голам, але команда добре відреагувала. Ми багато атакували, і ми все ще залишаємось у грі. Завжди можна зіграти краще.

Звичайно, було б краще, якби ми забили більше, якби ми хоча б зіграли внічию. Але що є, то є, і ми повинні постійно думати про наступний матч ліги, а потім у нас буде кілька днів, щоб подумати про матч-відповідь проти Баварії.

Це буде вже значно складніше, але, як я вже казав, ми все ще в грі, ми віримо в себе. Це — чвертьфінал Ліги чемпіонів, тож ми знали, що це не буде легко, і ми збираємось викластись на повну.

Баварія — чудова команда, і наш план полягав у тому, щоб якомога краще захищатись та пресингувати, коли м'яч перебував у суперників. Ми знали, що часом нам доведеться захищатись, використовуючи низький або середньо-низький блок, а коли у нас був м'яч, ми хотіли контролювати його, щоб зрештою домінувати в грі.

Як обіграти Баварію? Намагатись не пропускати в свої ворота та забивати голи в чужі — тут нічого надзвичайного. Подивимось, чи зможемо ми змінити стан справ за тиждень", — заявив український виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.