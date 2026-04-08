Захисник Реала прокоментував поразку від Баварії.

Мадридський Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на власному полі.

Після завершення гри захисник "галактікос" Антоніо Рюдігер прокоментував виступ власної команди.

"Ми пропустили занадто простий гол у другому таймі, хоча обидва голи в підсумку можна назвати нашими подарунками суперника. Нам потрібно краще грати в обороні.

Але ми все ще залишаємось у грі, і після голу Мбаппе у нас були шанси забити ще й ще, але цього вже не сталось.

Після гри в роздягальні ми говорили про ці моменти поміж собою та про те, щоб у подальшому не втрачати володіння м'ячем подібним чином, бо на цьому рівні це надто небезпечно.

Утім, найкращим гравцем Баварії сьогодні ввечері все одно точно був Ноєр", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.