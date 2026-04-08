Ліга чемпіонів

Хавбек "канонірів" поділився своїми думками після гри зі Спортінгом.

Півзахисник Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга (1:0), у якому він забив переможний м'яч.

"Я казав, що приблизно 80% голу належить йому. Я опинився там, щоб завершити атаку. Однак це був його чудовий асист. Я бачив його, а він зробив просто ідеальну передачу, і це був гарний гол.

Давід Рая неймовірний — я досі думаю, що люди недооцінюють його у футбольному світі. Протягом останніх двох років він, можливо, був найкращим воротарем у світі, і ми всі раді, що він з нами.

Я думаю, перемога нам була потрібно, оскільки ми всі були розчаровані тим, як пройшли останні кілька тижнів. Але настав час рухатися вперед, бути позитивними, аби об’єднатися як команда – гравці, персонал, вболівальники – ми всі разом і все ще можемо досягти успіху цього року. Це може бути щось дуже особливе, саме цього ми прагнемо, а зараз – час вигравати матчі", — наводить слова Гаверца прес-служба клубу.

