Голкіпер Арсенала оцінив гру суперника після перемоги 1:0.

Голкіпер Арсенала Давід Рая прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Спортинга (1:0). Іспанський воротар відзначив складність поєдинку та підкреслив важливість результату перед грою-відповіддю.

За словами Раї, матч вийшов напруженим, адже обидві команди прагнули контролювати м’яч і створювати моменти. Воротар наголосив, що суперник серйозно ускладнив життя лондонцям, а вирішальним став гол на останніх хвилинах.

"Я намагаюся допомагати команді якомога більше. Це був гарний день для мене і для команди. Нам вдалося забити на останній хвилині. Це був дуже важкий поєдинок, у якому обидві команди хотіли грати в контроль м’яча. Вони ускладнили нам життя", — зазначив голкіпер.

Рая також підкреслив, що перемога на виїзді має велике значення перед матчем у Лондоні, хоча протистояння ще далеке від завершення:

"Було вкрай важливо здобути цю перемогу та з перевагою підійти до наступного матчу. Спортинг — дуже хороша команда, вони можуть створювати небезпеку з нічого, як у контратаках, так і в позиційній грі. Нам потрібно бути готовими до всього", — додав іспанець.

Нагадаємо, що Арсенал здобув мінімальну перемогу над Спортінгом завдяки голу Кая Гаверца на 91-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться в Лондоні.