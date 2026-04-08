СЕРЕДА, 8 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ)▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Каталонці входять у цей матч на хвилі справжньої могутності. Команда Гансі Фліка не зазнала поразки вже дев'ять матчів поспіль у всіх турнірах і лідирує в Ла Лізі з перевагою у сім очок над Реалом. В 1/8 фіналу Барселона знищила Ньюкасл із загальним рахунком 8:3, причому у відповідній грі на Камп Ноу — 7:2. З моменту приходу Фліка "блаугранас" забили більше голів у Лізі чемпіонів, ніж будь-який інший клуб — 73 м'ячі. Утім, є й тривожна деталь: команда не зберегла свої ворота "сухими" у 13 останніх матчах єврокубка поспіль — це антирекорд для клубу в єврокубковій історії.

Головний біль Фліка — відсутність Рафіньї, який отримав травму підколінного сухожилля під час перебування у тоборі збірної і вибув мінімум на чотири тижні. Але навіть без бразильця атакувальний потенціал каталонців залишається приголомшливим. Ламін Ямаль, якому щойно виповнилося 18, вже набрав 9 результативних дій у восьми матчах Ліги чемпіонів цього сезону — ще один гольовий внесок, і він стане наймолодшим гравцем в історії турніру, хто досяг позначки у 10 за один сезон, перевершивши рекорд Ерлінга Голанда. Минулий суботній матч проти Атлетіко знову показав клас Роберта Левандовські: польський ветеран забив переможний гол на 87-й хвилині і вкотре довів, що у вирішальний момент йому нема рівних.

Атлетіко Мадрид підходить до цього двобою в абсолютно інших обставинах — команда Дієго Сімеоне програла три матчі поспіль у всіх турнірах, і суботня поразка від Барселони лише підкреслила наявні проблеми. Мадридці фактично відпустили Ла Лігу і зосередилися на кубковому треку: попереду — фінал Кубку Іспанії проти Реала Сосьєдад і, звісно, Ліга чемпіонів. В 1/8 фіналу Атлетіко розгромив Тоттенгем у першій грі на Метрополітано, хоча у відповіді лондонці перемогли 3:2 — загальний рахунок 7:5 дозволив "матрасникам" пройти далі. Важливий контекст: в єврокубках Атлетіко жодного разу не перемагав у виїзному матчі проти іспанського суперника — чотири поразки та одна нічия у п'яти таких іграх.

Водночас мадридці мають і козирі. Саме вони двічі вибивали Барселону з Ліги чемпіонів на цій стадії — у 2013/14 та 2015/16 роках, обидва рази з рахунком 2:1 за сумою двох матчів. Головна ударна сила — Хуліан Альварес: аргентинець набрав 8 голів і 4 асисти в Лізі чемпіонів цього сезону, а ще виконує найбільше пресингових дій у всьому турнірі — 702. У суботу він почав у запасі, але очікується, що в середу вийде з першої хвилини. Разом із легендою клубу Антуаном Грізманном вони здатні нав'язати боротьбу будь-якому захисту.