Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 8 квітня та розпочнеться о 22:00.
ПСЖ — Ліверпуль, Getty Images
08 квітня 2026, 07:30
Чемпіон проти чемпіона, діючий переможець Ліги чемпіонів проти минулорічного тріумфатора АПЛ — чвертьфінальне протистояння ПСЖ і Ліверпуля обіцяє стати найгарячішою дуеллю цього раунду. Рівно рік тому ці дві команди вже ділили між собою виїзні перемоги 1:0, а потім паризькі серця зупинили мерсисайдців у серії пенальті на Енфілді. Тепер же перший акт вистави знову розгортатиметься в Парижі — і ставки так само високі.
ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН — ЛІВЕРПУЛЬ
СЕРЕДА, 8 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС МАРТІНЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Парижани увійшли в цей сезон Ліги чемпіонів через плейоф, однак відтоді не дають жодних приводів сумніватись у собі. Після тернистого старту підопічні Луїса Енріке методично набирали хід — і в 1/8 фіналу буквально знищили Челсі: 8:2 за сумою двох матчів. Цей результат — не випадковість, а підтвердження системної переваги. ПСЖ є некомфортним суперником для будь-якої англійської команди й залишається непереможеним у семи останніх матчах Ліги чемпіонів проти представників АПЛ. Прогресія також вражає: парижани вийшли з усіх чотирьох раундів плейоф проти англійців, починаючи з минулого сезону — Ліверпуль, Астон Вілла, Арсенал, Челсі.
У Лізі 1 ПСЖ також відновив контроль над титульною гонкою: після невдалого відрізку команда відновила гру й нині лідирує з перевагою в чотири очки над Лансом, маючи при цьому матч у запасі. У передматчевому турі парижани впевнено перемогли Тулузу з рахунком 3:1, а Усман Дембеле забив дубль. Серія без поразок сягла чотирьох матчів поспіль у всіх турнірах. Особливо небезпечним виглядає Хвіча Кварацхелія: з початку 2025 року лише Кіліан Мбаппе має більше безпосередніх гольових внесків у Лізі чемпіонів, ніж грузинський вінгер — 16 (10 голів і 6 асистів). У цьому сезоні він причетний до 11 голів у 11 матчах турніру.
Для Ліверпуля дорога до Парижа виявилась дуже болючою — передусім морально. Команда Арне Слота прийшла до цього матчу на тлі нищівної поразки від Манчестер Сіті 0:4 у чвертьфіналі Кубка Англії, а до того — програла Брайтону в чемпіонаті. Загалом лише одна перемога з п'яти останніх матчів. За словами самого Вірджіла ван Дейка, проти Сіті команда "здалась" — це жорстоке визнання, яке додає тиску і на Слота. 15 поразок у всіх турнірах за сезон — антирекорд клубу з сезону-2014/15 за часів Брендана Роджерса. Проте є і прецедент: цьогоріч Ліверпуль уже відігрався з 0:1 у першому матчі проти Галатасарая, і в матчі-відповіді розгромив турків 4:0.
На тлі загальних негараздів є і світлі плями. Повернулися після пошкоджень Мохамед Салах, Федеріко К'єза та Джеремі Фрімпонг, а Александр Ісак, який не грав з грудня через перелом малогомілкової кістки, вже тренується разом із командою. Однак основна увага в сьогоднішньому таборі "червоних" прикута до Флоріана Вірца, який продовжує дивувати в Лізі чемпіонів — 27 голевих моментів зі стандартних ситуацій у дев'яти матчах для нового клубу є рекордом для гравця в перших 10 іграх за нову команду в турнірі.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСЖ : Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Жуан Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія
Не зіграють: Барколя (гомілковостопний суглоб)
ЛІВЕРПУЛЬ : Мамардашвілі — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Сабослаї, Гравенберх, Мак Аллістер, Вірц — Салах, Екітіке
Не зіграють: Аліссон Бекер (стегно), Бредлі (коліно), Ендо (стопа)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
