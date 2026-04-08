СЕРЕДА, 8 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС МАРТІНЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Парижани увійшли в цей сезон Ліги чемпіонів через плейоф, однак відтоді не дають жодних приводів сумніватись у собі. Після тернистого старту підопічні Луїса Енріке методично набирали хід — і в 1/8 фіналу буквально знищили Челсі: 8:2 за сумою двох матчів. Цей результат — не випадковість, а підтвердження системної переваги. ПСЖ є некомфортним суперником для будь-якої англійської команди й залишається непереможеним у семи останніх матчах Ліги чемпіонів проти представників АПЛ. Прогресія також вражає: парижани вийшли з усіх чотирьох раундів плейоф проти англійців, починаючи з минулого сезону — Ліверпуль, Астон Вілла, Арсенал, Челсі.

У Лізі 1 ПСЖ також відновив контроль над титульною гонкою: після невдалого відрізку команда відновила гру й нині лідирує з перевагою в чотири очки над Лансом, маючи при цьому матч у запасі. У передматчевому турі парижани впевнено перемогли Тулузу з рахунком 3:1, а Усман Дембеле забив дубль. Серія без поразок сягла чотирьох матчів поспіль у всіх турнірах. Особливо небезпечним виглядає Хвіча Кварацхелія: з початку 2025 року лише Кіліан Мбаппе має більше безпосередніх гольових внесків у Лізі чемпіонів, ніж грузинський вінгер — 16 (10 голів і 6 асистів). У цьому сезоні він причетний до 11 голів у 11 матчах турніру.

Для Ліверпуля дорога до Парижа виявилась дуже болючою — передусім морально. Команда Арне Слота прийшла до цього матчу на тлі нищівної поразки від Манчестер Сіті 0:4 у чвертьфіналі Кубка Англії, а до того — програла Брайтону в чемпіонаті. Загалом лише одна перемога з п'яти останніх матчів. За словами самого Вірджіла ван Дейка, проти Сіті команда "здалась" — це жорстоке визнання, яке додає тиску і на Слота. 15 поразок у всіх турнірах за сезон — антирекорд клубу з сезону-2014/15 за часів Брендана Роджерса. Проте є і прецедент: цьогоріч Ліверпуль уже відігрався з 0:1 у першому матчі проти Галатасарая, і в матчі-відповіді розгромив турків 4:0.

На тлі загальних негараздів є і світлі плями. Повернулися після пошкоджень Мохамед Салах, Федеріко К'єза та Джеремі Фрімпонг, а Александр Ісак, який не грав з грудня через перелом малогомілкової кістки, вже тренується разом із командою. Однак основна увага в сьогоднішньому таборі "червоних" прикута до Флоріана Вірца, який продовжує дивувати в Лізі чемпіонів — 27 голевих моментів зі стандартних ситуацій у дев'яти матчах для нового клубу є рекордом для гравця в перших 10 іграх за нову команду в турнірі.