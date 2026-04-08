Форвард Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Луїс Діас прокоментував виступ власної команди.

"Це був складний матч. Мадридці завжди були сильними в домашніх іграх. Але в нас був хороший план на гру, і ми досить добре його виконали, особливо в першому таймі.

Обидві команди мали багато гольових моментів, і якби ми реалізували бодай ще один зі своїх, то повернулись би додому, почуваючись набагато більш упевнено щодо нашої переваги.

Проте все одно нам потрібно бути повністю зосередженими та готовими до того, що буде наступного тижня", — заявив колумбійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.