Французький Парі Сен-Жермен та англійський Ліверпуль зіграють у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Луїс Енірке вирішив використати з перших хвилин Кварацхелію на лівий фланг атаки.

Арне Слот, на тлі кубкової поразки від Манчестер Сіті (0:4), залучив до стартового складу Мак Аллістера в опорній зоні, тоді як Фрімпонг гратиме на правому фланзі атаки.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Мбає.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Вірц — Екітіке.

Запасні: Вудман, Місьцюр, Ісак, Салах, К’єза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Ньйоні, Нгумоа.

Гра ПСЖ — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом.