Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Парі Сен-Жермен та англійський Ліверпуль.
08 квітня 2026, 21:43
Французький Парі Сен-Жермен та англійський Ліверпуль зіграють у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Луїс Енірке вирішив використати з перших хвилин Кварацхелію на лівий фланг атаки.
Арне Слот, на тлі кубкової поразки від Манчестер Сіті (0:4), залучив до стартового складу Мак Аллістера в опорній зоні, тоді як Фрімпонг гратиме на правому фланзі атаки.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Мбає.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Вірц — Екітіке.
Запасні: Вудман, Місьцюр, Ісак, Салах, К’єза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Ньйоні, Нгумоа.
Гра ПСЖ — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.