Ліга чемпіонів

Півзахисник ПСЖ поділився думками щодо прийдешнього протистояння з англійським грандом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, порівнявши нинішню форму суперника з минулорічною.

Півзахисник ПСЖ Вітінья на пресконференції перед першою грою 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля висловив думку, що ця зустріч відрізнятиметься від минулорічних поєдинків. Тоді команди перетиналися на стадії 1/8 фіналу (1:0, 0:1 та 1:4 за пенальті на користь парижан, які зрештою стали переможцями турніру).

"Зараз інший сезон, обидві команди змінилися. Зараз Ліверпуль грає не так яскраво, але це все одно класна команда з чудовими гравцями", — цитує футболіста сайт УЄФА.

Матчі поточного розіграшу Ліги чемпіонів між французьким та англійським клубами відбудуться 8 та 14 квітня. Стартовий свисток у першій зустрічі пролунає о 22:00.

Нагадаємо, що обслуговуватиме поєдинок іспанська бригада арбітрів на чолі з Хосе Марією Санчесом.